Тула, 22 декабря, 2016, 18:02 — ИА Регнум. Торжественное открытие новогодней губернаторской ёлки состоялось в Тульском государственном цирке, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении пресс-службы правительства Тульской области.

Andy One Новогодняя ёлка

На открытие самой знаменитой ёлки региона приняли участие около 1800 детишек. Многие из них — победители международных, всероссийских, областных, районных олимпиад и конкурсов.

С наступающим Новым годом ребят поздравил губернатор Тульской области Алексей Дюмин. «Новый год — это особый праздник, когда и дети, и взрослые загадывают желания, мечтают. Для нас, взрослых, самое главное желание — чтобы вы были счастливы, здоровы, чтобы у вас все было хорошо. Я желаю вам счастья, здоровья и улыбок. Любите своих родителей, воспитателей, учителей. Любите и оберегайте себя, ну, а мы, взрослые, будем делать все для того, чтобы вы действительно были счастливы. Я вас поздравляю с Новым годом и желаю всего самого хорошего: будьте счастливы, не болейте и, самое главное, верьте в чудо, и оно обязательно свершится», — сказал он.

Все дети, приглашенные на елку, получили сладкие подарки и стали участниками новогоднего представления.

В этом году новогодние губернаторские ёлки пройдут в Тульской областной филармонии, Тульском государственном цирке и учреждениях культуры 26 муниципальных образований Тульской области.