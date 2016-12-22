Москва, 22 декабря, 2016, 18:00 — ИА Регнум.

Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM

  • В Москве простились с послом России в Турции Андреем Карловым;
  • Операция в Сирии, деятельность НАТО и другие обсуждаемые темы на расширенном заседании коллегии Министерства обороны России;
  • Кремль прокомментировал планы Навального по участию в выборах президента;
  • Глава МИД Украины заявил о планах по введению виз с Россией;
  • В ООН не смогли установить виновных в обстреле гуманитарного конвоя в Сирии.

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