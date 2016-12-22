В Москве простились с послом России в Турции Андреем Карловым;

Операция в Сирии, деятельность НАТО и другие обсуждаемые темы на расширенном заседании коллегии Министерства обороны России;

Кремль прокомментировал планы Навального по участию в выборах президента;

Глава МИД Украины заявил о планах по введению виз с Россией;