Радио REGNUM: выпуск за 22 декабря
Москва, 22 декабря, 2016, 18:00 — ИА Регнум.
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
- В Москве простились с послом России в Турции Андреем Карловым;
- Операция в Сирии, деятельность НАТО и другие обсуждаемые темы на расширенном заседании коллегии Министерства обороны России;
- Кремль прокомментировал планы Навального по участию в выборах президента;
- Глава МИД Украины заявил о планах по введению виз с Россией;
- В ООН не смогли установить виновных в обстреле гуманитарного конвоя в Сирии.