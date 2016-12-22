Ярославль, 22 декабря, 2016, 17:30 — ИА Регнум. В Ярославской области общественники предложили установить льготы по аренде помещений для частных детских садов. Как пояснили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона, эта мера может стать фактором повышения доступности детских дошкольных учреждений.

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С этой инициативой в Общественную палату обратились представители общественных организаций. Они высказали ряд предложений касательно социальной поддержки семей, работы детских поликлиник, доступности детских садов.

«Это будет неплохим решением для развития и поддержки частной инициативы в дошкольном образовании, а также для решения проблемы нехватки мест в детсадах и индивидуального подхода к ребенку. Сейчас частные детские сады — это достаточно дорогое удовольствие для родителей, причем основная финансовая нагрузка, как признается администрация этих учреждений, приходится как раз на арендные и коммунальные платежи. Если облегчить частникам этот гнет, финансовые затраты родителей на такие садики станут меньше, и к их услугам сможет обратиться гораздо большее число людей. Будем честны — потребность в садиках у нас есть, несмотря на то, что строятся новые дошкольные учреждения», — прокомментировала корреспонденту ИА REGNUM председатель комитета Ярославской областной думы по образованию, культуре, туризму, спорту и делам молодежи, председатель региональной общественной организации «Ярославский областной Союз женщин» Ольга Хитрова.

По словам председателя Общественной палаты Ярославской области Сергея Березкина, предложения общественников будут учтены при формировании предложений для стратегии социально-экономического развития региона.