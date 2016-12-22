Санкт-Петербург, 22 декабря, 2016, 17:19 — ИА Регнум. На санкт-петербургском судостроительном предприятии «Пелла» 24 декабря состоится церемония закладки малого ракетного корабля нового поколения проекта «Каракурт», сообщает пресс-служба ВМФ России.

Mil.ru Пуск ракеты

Приказом главнокомандующего ВМФ кораблю присвоено наименование «Буря». Он станет четвертым из восемнадцати малых ракетных кораблей проекта 22 800 «Каракурт», которые военно-морской флот России планирует принять на вооружение.

На стапелях «Пеллы» в различных стадиях постройки находятся три малых ракетных корабля проекта 22 800 — «Ураган», «Тайфун» и «Шквал», первый из которых флот получит в 2017 году.

Проект «Каракурт» разработан центральным морским проектно-конструкторским бюро «Алмаз». При водоизмещении, не превышающем 800 тонн, МРК проекта 22 800 «Каракурт» развивают скорость более 30 узлов и вооружены высокоточными ракетными комплексами «Калибр-НК»."Каракурты» отличаются высокой маневренностью и мореходность, а также малозаметны для радиолокационных средств обнаружения.