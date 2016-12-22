Ростов-на-Дону, 22 декабря, 2016, 17:07 — ИА Регнум.

Радостная весть пришла из зоопарка Ростова-на-Дону. В питомнике в семье зубров на свет появился детёныш Муха. Рождение стало приятной неожиданностью, так как обычно зубры дают потомство весной, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе зоопарка 22 декабря.

Vk.com/rostzoo Зубрёнок

Сейчас детёныш находится под присмотром ветеринаров, зоологов и рядом с мамой Музой.

Примечательно, что последний приплод в семье зубров на Дону был 11 лет назад. В питомнике на сегодняшний день живут взрослые самки Муза и Кукла и самец Мужичок.

Отметим, это не первое пополнение в ростовском зоопарке в этом году. Так, произошло пополнение в семье приматов — на свет появился детеныш зеленой мартышки. Также родились медвежонок, оленёнок и детеныши капибары.

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Напомним, что посетители ростовского зоопарка могут взять под шефство животных по специальной программе. «Опека животных» предполагает добровольные пожертвования в пользу тех или иных питомцев.