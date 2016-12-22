Киев, 22 декабря, 2016, 17:01 — ИА Регнум. Печерский суд Киева дал разрешение следователю Генеральной прокуратуры Украины по особо важным делам провести обыск в администрации президента Российской Федерации Владимира Путина. Об этом сегодня, 22 декабря, сообщают украинские «Вести».

Цитата из к/ф «Свадьба в Малиновке». Реж. Андрей Тутышкин. 1967. СССР Ответственное поручение

Сообщается, что после разрешения суда у следователя есть 30 дней, чтобы провести обыск в администрации президента России с целью изъятия «письменного заявления экс-президента Виктора Януковича с просьбой использовать Вооружённые силы России на территории Украины» к Владимиру Путину.

В суде следователь заявил, что факт обращения Януковича к Путину был озвучен постоянным представителем России при Организации Объединенных Наций во время выступления на 7124-м заседании Совета Безопасности ООН от 1 марта 2014 года. Также, на 7125-м заседании Совбеза ООН от 3 марта 2014 года постпред России повторно подтвердил факт наличия обращения и продемонстрировал членам Совета фотокопию соответствующего обращения.

Теперь следствие хотело бы провести почерковедческую экспертизу, чтобы установить принадлежность подписи. Для этого нужен оригинал документа, а он якобы находится «во владении администрации президента Российской Федерации по адресу: город Москва, ул. Ильинка, дом 23».

Пародия на правосудие, которая существует на Украине, уже давно никем не воспринимается всерьез. Украинские власти постоянно твердят, что подверглись агрессии со стороны России. При этом продолжают попытки вытянуть из России деньги по липовым судебным делам, покупать российский газ (через посредников) и забрасывать диверсантов на российскую территорию.

Уголовное дело против Януковича сфабриковано с той целью, чтобы повесить всю вину за кровопролитие на Майдане на бывшего президента.