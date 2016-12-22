Вильнюс, 22 декабря, 2016, 16:59 — ИА Регнум. Сейм Литвы в своей резолюции сегодня, 22 декабря, поздравил избранного президента США Дональда Трампа, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из к/ф «Анна на шее». Реж. Исидор Анненский. 1954. СССР Угодил

«Принятым документом Сейм признал роль США и личную роль президента этой страны в обеспечении безопасности и стабильности в Европе и во всем мире; отметил искренние, долговременные, исторические связи народов Литвы и США. В принятом документе Сейм благодарит США и их президента за постоянную и решительную политику непризнания оккупации стран Прибалтики», — рассказывает пресс-служба парламента.

В резолюции Сейм, обязуясь укреплять стратегическое сотрудничество с США, повышать финансирование обороны страны, чтобы в 2018 года на оборону было выделено 2% от ВВП страны, гарантируя дальнейшее повышение финансирования, «искренне поздравляет избранного президента США Дональда Трампа и желает ему всестороннего успеха на этой ответственной должности и при выполнении международных обязательств и обязательств внешней политики».

За резолюцию «Поздравляющую избранного Президент Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа» проголосовали 88 членов Сейма, ни одного не было против, воздержались 8 членов Сейма.

Напомним, ранее литовские депутаты спорили о формулировках поздравления, предлагалось даже вписать в текст выражение «великая Америка означает великую Литву».