Ярославль, 22 декабря, 2016, 16:21 — ИА Регнум. Группа компаний Nexans, с головным офисом во Франции, оптимизировала управление угличским кабельным заводом, в который вложила 35 млн евро. Об этом сообщает портал Uglich-online.

Rg213.ru Кабель

Реорганизация заключается в передаче управленческих функций российской компании — ООО «Импэкс Электро», которая в свою очередь является подразделением корпорации Nexans на территории Российской Федерации.

«Наше партнерство с компанией «Импэкс Электро» насчитывает долгие годы. За это время накопили огромный опыт совместной работы и реализовали множество проектов в России и странах СНГ. То, что компания «Импэкс Электро» получила управление заводом, является закономерным и логическим шагом», — пояснил ситуацию директор компании «УгличКабель» Бахтияр Исмаилов.

Группа компаний Nexans является одним из крупнейших производителей кабельно-проводниковой продукции в мире и включает в свой состав более 80-ти заводов. В России корпорация представлена уже более 20 лет. Угличский завод открыт Нексанс в 2008 году. На заводе трудится порядка 180 человек.