Бразилиа, 22 декабря, 2016, 15:51 — ИА Регнум. Новый Renault Duster, получивший кодовое обозначение HJD, будет выпущен в 2018 году. Модель сохранит текущую платформу B0, которая будет подвергнута очередной модернизации, сообщает «Авторевю» со ссылкой на бразильские СМИ.

Detectandpreserve Renault Duster

Обновленный кроссовер будет больше в размерах — его длина вырастет с 4,3 до 4,5 м. Отмечается, что может появиться и семиместная версия автомобиля. В любом случае, салон нового Duster должен быть более удобным и комфортным.

В моторной гамме принципиальных изменений не будет — под капотом останутся атмосферные двигатели емкостью 1,6 и 2,0 л. Однако вариатор модель получит от Renault Kaptur. Полноприводные версии, на которые приходится свыше 85% реализации Duster в России, вновь будут представлены в разнообразии.

Текущий вариант Duster остается наиболее популярной моделью марки Renault на российском рынке. За 11 месяцев 2016 года объем продаж составил 40 105 единиц.