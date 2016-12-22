Ярославль, 22 декабря, 2016, 15:50 — ИА Регнум. Жители Ярославской области стали больше выпивать. Как пояснили корреспонденту ИА REGNUM в Ярославльстате, об этом свидетельствуют данные о розничной продаже алкогольной продукции в январе-ноябре 2016 года.

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Если в аналогичном периоде 2015 года ярославцы в общей сложности приобрели 826,5 дкл спиртного, то в этом году уже 864,2 дкл. Рост составил 4,6%

Больше всего жители региона покупают пиво — 4520,1 дкл. Однако по сравнению с прошлым годом этот показатель снизился на 0,3%.

Зато возросли продажи крепкого алкоголя. На 10,9% — коньяка (116,9 дкл), на 1,9% — водки (1002,2 дкл).

Также в фаворитах у населения Ярославской области остаются вино и шампанское — рост составил 8,9% и 4,4% соответственно (1145,6 и 141,2 дкл).