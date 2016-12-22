Оренбург, 22 декабря, 2016, 15:36 — ИА Регнум. В Оренбургской области в целях предотвращения причинения вреда жизни и здоровью граждан проводятся внеплановые проверки производства и оборота спиртосодержащей пищевой и непищевой продукции, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Управлении Роспотребнадзора по региону.

38.rospotrebnadzor.ru Парфюмерно-косметическое средство «Боярышник»

Проверки проводятся на производственных объектах, и местах розничной торговли. В Оренбурге за сутки (21 декабря) изъято 136 литров непищевой спиртосодержащейпродукции: лосьоны, настойки типа «Боярышника». Отобранные пробы спиртовых настоек, парфюмерно-косметической продукции направлены для исследования в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области». По результатам будутприняты меры административного воздействия.

Напомним, что проверки связаны с массовым отравлением жителей Иркутска, в том числе с летальным исходом, концентратом для ванн «Боярышник», содержащим в своем составе метиловый спирт.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, после иркутской трагедии в Оренбуржье запретили продажу непищевой спиртосодержащей продукции в местах розничной торговли (за исключением аптек).

Губернатор Юрий Берг сегодня, 22 декабря, в режиме видеоконференцсвязи обратился к главам муниципальных образований области стребованием обеспечить выполнение распоряжения о запрете торговли спиртосодержащей непищевой продукцией, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства.

«Подключитесь к этому вопросу незамедлительно. Необходимо силами ответственных ведомств и служб оперативно проверить производственные объекты и торговые точки и произвести изъятие запрещенной продукции. Уже более 60 человек стали жертвамиупотребления суррогата — страшная трагедия, такого еще никогда не было. Во избежание каких либо ЧП держите ситуацию на своем личном контроле. Сейчас, в период больших новогодних праздников, это особенно важно и актуально», — подчеркнул глава региона.