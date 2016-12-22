Москва, 22 декабря, 2016, 15:36 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин принял сегодня, 22 декабря, участие в церемонии прощания с послом России в Турции Андреем Карловым, состоявшейся в МИД России. Как сообщает пресс-служба главы государства, он почтил память посла РФ в Турции, трагически погибшего в Анкаре в результате террористического акта. Президент России выразил соболезнования родным Андрея Карлова — его матери Марии Александровне, вдове Марине, сыну Геннадию, сестре Елене. На церемонии прощания также присутствовали председатель правительства Дмитрий Медведев, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, председатель Государственной Думы Вячеслав Володин, министр иностранных дел Сергей Лавров.

Kremlin.ru Владимир Путин на церемонии прощания с Андреем Карловым

Андрею Карлову посмертно присвоено звание Героя России.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 19 декабря бывший сотрудник турецкого полицейского спецназа Мевлют Мерт Алтынташ застрелил Карлова на открытии фотовыставки в центре современного искусства.