Москва, 22 декабря, 2016, 15:34 — ИА Регнум. Обновленные кроссоверы Ford Kuga, выпускаемые заводом Ford Sollers в Елабуге, поступили в дилерские центры в 50 городах России, от Калининграда до Иркутска. Об этом сообщает пресс-служба Ford Sollers.

M 93 Ford Kuga

Новое поколение кроссоверов доступно в четырех комплектациях — Trend, Trend Plus, Titanium и Titanium Plus. Стоимость автомобилей составляет от 1 млн 379 тыс. рублей до 1 млн. 959 тыс. рублей, без учета спецпредложений.

В моторной гамме нового Kuga — новый бензиновый двигатель EcoBoost объемом 1,5 литра мощностью 150 и 182 л.с., а также 2,5-литровый мотор мощностью 150 л.с., заказать который могут российские покупатели. Оба мотора работают в паре с 6-ступенчатой автоматической трансмиссией и имеют сертификат на эксплуатацию с АИ-92. Предусмотрены вариации с передним и полным приводом.

Наиболее доступная версия, Ford Kuga Trend, по умолчанию включает системы ABS и EBD, системы курсовой устойчивости (ESP), помощи при экстренном торможении (EBA), помощи при трогании на подъеме и предотвращения опрокидывания (ROM). Кроме того, предусмотрены система контроля тяги в поворотах Torque Vectoring Control, система вызова экстренных оперативных служб «ЭРА-Глонасс"и технология Ford MyKey, с помощью которой владелец автомобиля может настроить параметры безопасного вождения.