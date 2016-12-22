Москва, 22 декабря, 2016, 15:03 — ИА Регнум. Объем ввода стандартного жилья в России увеличился в 2016 году почти на 30% по сравнению с прошлым годом и составил 35,2 млн кв. м. Об этом сегодня, 22 декабря, заявил заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Никита Стасишин, сообщили в Минстрое РФ.

Images Money Рост ипотечного рынка

За 11 месяцев текущего года всего было введено в эксплуатацию более 60 млн кв. м жилья, что на 6,5% ниже, чем в 2015 году. «Незначительное снижение объемов ввода произошло только за счет индивидуального жилищного строительства. Это говорит о том, что все меры поддержки индустриального домостроения, особенно в части ипотеки, сработали», — подчеркнул Стасишин.

По его словам, в 2016 году к 1 ноября было выдано 674,5 тыс. ипотечных кредитов на общую сумму 1,15 трлн рублей. Таким образом, ипотечный рынок продемонстрировал хороший рост как в количественном (на 28%), так и в денежном выражении (на 32%).

«Мы рассчитываем, что 2017 год в части объема выдачи ипотеки сравнится с показателями рекордного 2014 года», — сказал Стасишин.

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Как сообщало ИА REGNUM, за девять месяцев 2016 г. ввод жилья составил 49,5 млн кв. м, что всего на 5,5% меньше, чем за аналогичный период 2015 года. По прогнозам Минстроя, при пессимистичном сценарии в России может быть введено порядка 77 млн кв. м жилья, при оптимистичном — более 80 млн кв. м.

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