Ярославль, 22 декабря, 2016, 14:45 — ИА Регнум. Антимонопольная служба Ярославской области уличила управление образования Ростовского района в навязывании директорам детских садов единого поставщика продуктов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Управлении ФАС по Ярославской области.

Ростов Великий

«Нарушение выразилось в организации Управлением совещания с директорами дошкольных учреждений Ростовского муниципального района с целью ознакомления их с коммерческим предложением МСП «Киргизстан» по поставке продуктов питания. В ходе собрания представителям дошкольных учреждений были выданы прайс-листы и проекты договоров на поставку продуктов питания», — рассказали подробности корреспонденту ИА REGNUM в Управлении ФАС Ярославской области.

В ходе проверки антимонопольщики выяснили, что такие совещания проводились только с участием сельхозпредприятия «Киргисзстан». С другими производителями и поставщиками продуктов директоров не знакомили. Налицо создание преимуществ одному поставщику и нарушение конкуренции. Это в итоге подтвердил и Арбитражный суд.

«Сам факт организации совещания управлением образования Администрации Ростовского муниципального района, которое является работодателем присутствовавших на мероприятии директоров муниципальных дошкольных учреждений, а также место его проведения (помещение управления), способ оповещения, состав участников — все это указывает, что целью данного мероприятия являлось принятие решения о заключении договоров с МСП «Киргизстан». При рассмотрении дела комиссия Ярославского УФАС России пришла к выводу, что это могло привести к ограничению конкуренции и создать дискриминационные условия на соответствующем товарном рынке», — пояснил результаты проверки руководитель Управления ФАС по Ярославской области Алексей Ширков.

В администрации Ростовского района объясняют, что руководствовались исключительно мотивом поддержки местного производителя.

«В этом был здравый смысл. Простая логистика, продукты дешевле. Но по форме, наверное, необходимо было делать иначе, с учетом антимонопольного законодательства», — высказал корреспонденту ИА REGNUM свою позицию глава администрации Ростовского района Владимир Гончаров.

Отметим, что бренд «Киргизстан» — наследие времен Советского Союза. Совхоз символизировал дружбу советских народов. Само сельхозпредприятие является одним из старейших и крупных в Ростовском районе, имеет хорошую репутацию.