Москва, 22 декабря, 2016, 14:43 — ИА Регнум. Московский окружной военный суд в четверг, 22 декабря, признал бывшую студентку Московского государственного университета (МГУ) Александру Иванову (Варвару Караулову) виновной в попытке вступить в террористическую группировку «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом сообщают Вести.Ru со ссылкой на постановление судьи.

Дарья Антонова ИА REGNUM Варвара Караулова

«Иванова, являясь сторонницей радикальных исламских взглядов, решила принять участие в деятельности террористической организации», — говорится в сообщении судьи.

Наказание бывшей студентке МГУ будет названо в самом конце.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, студентка МГУ Варвара Караулова была взята под стражу в октябре 2015 г. при попытке бежать в Сирию, чтобы, по версии следствия, присоединиться к террористической группировке ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Позже Караулову, сменившую свое имя и фамилию, отчислили из Московского государственного университета.

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