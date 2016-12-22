Москва, 22 декабря, 2016, 14:14 — ИА Регнум. Банк России установил официальные курсы доллара США и евро к рублю на 23 декабря, говорится в сообщении регулятора.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар и рубль

Так, курс доллара США к рублю по сравнению с предыдущим показателем снизился на 24,51 копейки и составил 60,8641 рубля.

Курс евро к рублю упал на 4,82 копейки — до 63,5604 руб.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, уменьшилась на 15,64 копейки — до 62,0774 руб.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале торгов биржевой курс рубля вырос по отношению к доллару и евро. По состоянию на 10:01 мск, доллар США опустился к рублю на 11 копеек и составил 61,06 рубля. Курс евро опустился на две копейки до отметки 63,78 рубля.