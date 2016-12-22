Ярославль, 22 декабря, 2016, 14:09 — ИА Регнум. Инициатива врио губернатора Ярославской области Дмитрия Миронова по поводу проведения референдума о переименовании Тутаева вызвала немало споров вокруг и без того «горячей» темы. Тутаевские депутаты и общественники высказали свое мнение по поводу перспектив референдума: сможет ли он состояться, и нужен ли он вообще.

Тутаев

Заместитель председателя Муниципального Совета Тутаевского муниципального района Елена Манокина, выступающая за переименование, считает, что проводить референдум бессмысленно — явки не будет.

«Чтобы референдум состоялся, необходимо, чтобы свое мнение выразил 51% жителей Тутаева. У нас и на выборы-то ходит 25−27%. То есть явки не будет. Так что референдум — это лишние расходы и затягивание сроков решения вопроса. Так что не надо смешить Госдуму. Лучше спокойно дождаться ее решения», — пояснила корреспонденту ИА REGNUM Елена Манокина.

Ее коллега по депутатскому корпусу Алексей Шеповалов, представляющий в ТМР партию КПРФ, изначально настаивал на необходимости референдума. По словам Шеповалова, Дмитрий Миронов оказался единственным региональным чиновником, который «здраво оценил ситуацию». При этом депутат выражает надежду, что на повышение явки сыграет федеральный тренд.

«По моей информации, сейчас на федеральном уровне одной из стратегических задач по повышению явки на будущих президентских выборах рассматривается проведение местных референдумов по самым злободневным вопросам. Идея, высказанная Дмитрием Мироновым, в общем, вписывается в эту стратегию. Мы поддерживаем инициативу губернатора. Будет вестись работа, чтобы идея была реализована. Но многое здесь зависит и от главы региона. Но надо понимать, процесс идет уже на уровне Госдумы. Если там будет принято консолидированное решение не рассматривать вопрос, пока не будет проведен референдум, процедура остановится. К слову, законопроект о переименовании Тутаева Госдума должна была рассматривать во втором чтении 9 декабря, но днем ранее он был исключен из повестки дня», — отметил Алексей Шеповалов.

Шеповалов при этом обращает внимание, что Дмитрий Миронов оказался единственным региональным чиновником, который «здраво оценил ситуацию».

Известный тутаевский общественник, член Общественной палаты Тутаевского района Владимир Митрофанов попросил за явку «не переживать». По его мнению, решение о переименовании должно приниматься с учетом мнения жителей города.

«Путем референдума мы реализуем свои гражданские права. Например, в левобережной части живут преимущественно пожилые люди, которые против переименования города. С народом надо вести диалог. Если власть будет внятно объяснять людям свою позицию, если правильно выстроит диалог — может быть, люди и согласятся. Губернатор сказал: «Работать надо!», и мы видим, что чиновники начали поворачиваться к нам лицом. Мы тоже в стороне не останемся. Явку по левобережью обеспечим», — сказал корреспонденту ИА REGNUM Владимир Митрофанов.