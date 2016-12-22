Москва, 22 декабря, 2016, 14:03 — ИА Регнум. На сегодняшний день Россия сильнее любого из возможных агрессоров, но, несмотря на это, расслабляться не следует. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил в ходе ежегодного расширенного заседания коллегии Минобороны.

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«Можно с уверенностью сказать: мы сегодня сильнее любого потенциального агрессора», — отметил глава государства.

Вместе с тем Путин обратил внимание собравшихся на то, что расслабляться в этой ситуации недопустимо. Ситуация, по его словам, может быстро измениться, если в процессе модернизации армии и флота или подготовке войск будет допущен хотя бы один существенный сбой.

В качестве одной из приоритетных задач, стоящих перед министерством обороны в 2017 году, президент назвал сбалансированное развитие всех видов и родов войск. Он подчеркнул, что должно быть продолжено освоение высокоточных видов вооружения, современных средств связи, разведки, управления и радиоэлектронной борьбы.