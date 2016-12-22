Вашингтон, 22 декабря, 2016, 13:13 — ИА Регнум.



Michael Mandiberg Made in China

Проблема с предпринимательскими инстинктами избранного президента Дональда Трампа состоит в том, что он склонен превращать важные двусторонние отношения в выпуск реалити-шоу, даже если это подразумевает ненужный риск, пишет Джьян Фэн в статье для New Yorker.

Первым вестником будущих проблем стал телефонный разговор избранного президента США Трампа с лидером Тайваня, осуществленным вразрез с устоявшимся дипломатическим протоколом, который лежал в основе американо-китайских отношений на протяжении четырех десятилетий. Через несколько дней после этого Трамп заявил телеканалу Fox News, что он намерен использовать Тайвань в качестве разменной монеты в отношениях с КНР — заявление, которым он оттолкнул и Тайбей, и Пекин. Риторика Трампа идеально соответствует его убежденности в том, что его предпринимательского гения хватит для того, чтобы скомпенсировать нехватку у него знаний и компетенции.

Выбранный Трампом стиль импровизированных провокаций говорит о двух тревожных сценариях. Во-первых, высока вероятность того, что придя в Белый дом, он будет продолжать свою политику «постоянного давления», невзирая на частности каждой конкретной ситуации. Он описал этот принцип в своей книге «Искусство сделки». Так, Трамп указывает, что при ведении бизнеса он ставит очень высокую цель и затем продолжает оказывать давление, пока не получит то, что хотел.

Во-вторых, для человека, который гордится своим талантом переговорщика, Трамп, кажется, совсем неспособен отличать попытку достижения реалистической цели от того, что он отказывается от чего-то, что складывалось на протяжении долгого времени и не подлежит переговорам. При этом он вызывает неудовольствие соответствующих сторон и ставит под удар статус-кво, не получая от этого ничего взамен.

Более того, для человека, который постоянно говорит о своих никогда не подводивших его инстинктах, промах Трампа говорит о его опасном непонимании американо-китайских отношений. С самого начала предвыборной кампании Трамп представлял Китай в качестве злодея, ворующего рабочие места американцев, а также архипротивника, которому нужно нанести поражение.

Пока лидеры КНР по большому счету закрывают глаза на обвинения Трампа в адрес Китая в частности в том, что КНР является валютным манипулятором. Не реагирует Пекин особо активно и на угрозы республиканца начать торговую войну против КНР, однако терпение КНР не безгранично.

Нужно понимать, подчеркивает автор, что из-за своей сложной истории взаимоотношений с Западом Китай очень плохо воспринимает любую агрессию, прежде всего, со стороны западных стран. И хотя сохранение мира так же важно как для КНР, так и для США, Пекин может оказаться готовым на большие жертвы, лишь бы не создавать впечатление слабости.

Остается надеяться, заключает автор, что Трамп, который уже считает себя мастером игры на грани, сможет последовать собственному совету, описанному в его книге, и подготовится к худшему, проявив благоразумие в отношениях с КНР.