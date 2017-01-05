Москва, 5 января, 2017, 06:49 — ИА Регнум. Ожидать существенного роста цен на нефть в течение 2017 года не стоит. Хотя договоренности в формате ОПЕК и ОПЕК+ и способствовали росту цен на черное золото, этот фактор подстегнул активизацию сланцевых компаний в США, говорит зампредседателя правления «Локо Банка» Андрей Люшин.

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«Сделка ОПЕК в конце 2016 года спровоцировала рост цен на нефть, а это в свою очередь подстегнуло активизацию сланцевых компаний США. Именно поэтому ожидать серьезного роста цен на нефть не приходится, стоимость нефти будет колебаться между 47−57 долларами за баррель», — прогнозирует эксперт.

В то же время курс рубля в течение 2017 года будет постепенно ослабевать, предсказывает эксперт. «Средний курс доллара составит 68 рублей, курс евро — 70 рублей», — говорит Люшин.

При этом курс евро не сможет сильно укрепиться относительно рубля по причинам политическим, полагает аналитик. «Ключевым трендом в 2017 году станет политический кризис в Европе, который будет разворачиваться на фоне побед националистов и евроскептиков в ключевых странах ЕС», — отмечает эксперт.

Говорить о выходе из кризиса в России в 2017 году тоже все еще рано, полагает Люшин. «Доходы населения продолжают сокращаться, а производственная активность — падать. Однако уже к концу 2017 года можно ожидать выхода экономики России на траекторию роста», — предполагает аналитик.