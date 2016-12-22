Москва, 22 декабря, 2016, 12:47 — ИА Регнум. Контрольно-надзорную деятельность постепенно переориентируют на предотвращение рисков совершения нарушений. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом 22 декабря сообщил министр по вопросам Открытого правительства России Михаил Абызов.

Sensemilliya Абызов Михаил Анатольевич

«Со следующего года мы будем уходить от «палочной» системы оценки. Неважно, сколько мы проверок провели, сколько взыскали штрафов и выписали предписаний. Что важно и что будет оцениваться на самом деле — какова динамика показателей ущерба в подконтрольной сфере», — заявил Абызов.

По его словам, с 2018 года плановые проверки контрольно-надзорных органов должны осуществляться исключительно по высокорискованным объектам, а «в ближайших планах — распространение этого правила и на внеплановые проверки», а также иные надзорные мероприятия.

В части организации работы в 2017 году это означает, что на «основании прозрачных критериев мы должны определить категории рисков по каждому виду контроля и надзора», подчеркнул министр.

«Необходимо составить полный реестр подконтрольных субъектов и распределить их по отдельным категориям», — указал он.

Кроме того, будет сделан акцент на создании комплексной системы профилактики, продолжил Абызов.

«Для нас в 2017 году это означает, что контрольно-надзорные органы и их территориальные подразделения обязаны в ежеквартальном режиме проводить открытые слушания по итогам проверок, обобщать выявленные нарушения, выделять нарушения высокой степени опасности и готовить методические рекомендации и разъяснения для бизнеса, каким образом организовать свою работу, чтобы избежать аналогичных нарушений в будущем», — заявил министр по вопросам Открытого правительства.