Калуга, 22 декабря, 2016, 12:20 — ИА Регнум. Соглашение о сотрудничестве в сфере реализации инвестиционного проекта строительства в Калуге производственного комплекса «Мануфактуры Боско» заключено 21 декабря в Москве между правительством Калужской области и Группой компаний «Bosco di Ciliegi». Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области, документ подписали губернатор области Анатолий Артамонов и глава группы компаний Михаил Куснирович. В церемонии также приняли участие заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации Виктор Евтухов и городской голова Калуги Константин Горобцов.

Фото пресс-службы правительства Калужской области На церемонии подписания соглашения о сострудничестве

Инвестиции в проект планируются в объеме более миллиарда рублей. На площадке индустриального парка «Калуга-Юг» меньше чем за три года инвестор намерен создать крупное производство одежды собственного бренда. В 2019 году оно должно выйти на проектную мощность — свыше 3,6 миллионов трикотажных изделий и более 115,2 тысяч верхней одежды в год. Будет открыто около 900 рабочих мест.

Основной ассортимент «Мануфактуры Боско» составят футболки, спортивные костюмы, ветровки, куртки и пуховики. Кроме того, на новом предприятии станет возможно вести разработку и выпуск экипировки для спортсменов и персонала чемпионатов, а также форму для детских лагерей, включая «Артек».

По итогам подписания соглашения состоялся пресс-брифинг. Отвечая на вопросы журналистов, Михаил Куснирович заметил: «В Калуге будет производиться ключевая линейка одежды БОСКО». По его словам, высокое качество продукции и конкурентоспособность позволят осуществлять ее реализацию не только в России, но и в зарубежных странах.

Заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации Виктор Евтухов высоко оценил эффективную поддержку инвесторов со стороны Калужской области, обратив особое внимание на возможность обеспечения условий для подготовки кадров на новые предприятия, включая будущую фабрику.

Комментируя приход в регион еще одной крупной компании, губернатор Анатолий Артамонов подчеркнул: «Это новые рабочие места и налоги от производства. В случае с Bosco — это всемирно известный бренд. То, что такая продукция будет производиться в Калуге, добавляет нам имидж».