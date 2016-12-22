Вашингтон, 22 декабря, 2016, 12:01 — ИА Регнум. Уровень популярности России среди граждан США к середине декабря снизился до показателей 30-летней давности. Об этом говорят итоги соцопроса, опубликованные Чикагским советом по глобальным вопросам (Chicago Council on Global Affairs).

Иван Шилов ИА REGNUM Опрос

Социологический опрос проходил с 16 по 18 декабря во всех штатах, его участниками стали 1005 человек. Организаторы опроса предложили респондентам 100-градусную шкалу для выражения их отношения к России. При этом нижняя часть шкалы отражает негативные чувства, а верхняя — положительные.

Отмечается, что средний показатель составил 32 градуса, при этом у сторонников Республиканской партии «градус» повыше — 35 делений, а вот у демократов — всего 28. Еще в июне 2016 года среднее значение составляло 40 градусов, отмечают авторы. В 2014 году оно находилось на уровне 36, а в 2010-м — 48 делений.

Лучше всего жители Соединенных Штатов относились к России в 1990 году, когда показатель составлял 59 градусов. Значение 31 соответствует 1986 году.