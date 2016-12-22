Калуга, 22 декабря, 2016, 11:55 — ИА Регнум. Депутата Законодательного собрания Калужской области Александр Бычков стал председателем совета регионального отделения партии «Справедливая Россия». Как сообщает 22 декабря корреспондент ИА REGNUM, соответствующее решение принято единогласно на областной конференции партии.

Zskaluga.ru Лидер калужских эсеров Александр Бычков

Ранее Александр Сафронов, исполнявший обязанности председателя совета партии с декабря 2015 года, по личной инициативе сложил полномочия руководителя регионального отделения.

Новый лидер калужских эсеров Александр Бычков имеет немалый опыт политической работы. Он активно занимается экономической и инвестиционной деятельностью.

Бычков является экспертом в области корпоративного управления, российского рынка финансов и инвестиций. Имеет степени доктора экономических наук и мастера делового администрирования. Неоднократный лауреат и победитель международного конкурса «Предприниматель года», член правления Российского союза промышленников и предпринимателей.

Выступая перед однопартийцами, Бычков заявил, что считает важнейшими задачами дальнейшего развития регионального отделения партии — ресурсное укрепление деятельности местных отделений, популяризацию программных принципов «Справедливой России» и реальные дела по социальной защите граждан.

Между тем, в последнее время деятельность калужских эсеров была отмечена скандалом локального характера. Как сообщало ИА REGNUM , 1 декабря 2016 года депутаты Законодательного собрания Калужской области без объяснения причин подавляющим большинством проголосовали против утверждения кандидатуры справедливоросса Михаила Обухова в члены областной избирательной комиссии. Его в основном поддержали депутаты-коммунисты и члены фракции ЛДПР в региональном парламенте.

Одновременно президиум партии «Справедливая Россия» принял решение внести кандидатуру калужанки Марины Непарко на должность члена регионального избиркома непосредственно через Центральную Избирательную комиссию РФ. Член Совета регионального отделения партии Марина Непарко ранее трудилась в должности заместителя директора департамента в администрации калужского губернатора.

Бывший кандидат в облизбирком справедливоросс Михаил Обухов считает, что «на его коллег из бюро совета регионального отделения партии было оказано давление в угоду коллег из калужского отделения партии «Единая Россия», которые одержали очередную политическую победу на местном уровне».