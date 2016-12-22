Санкт-Петербург, 22 декабря, 2016, 11:29 — ИА Регнум. В Петербурге сегодня, 22 декабря, начала работу выставка, посвященная 200-летию самого известного русского художника-мариниста Ивана Айвазовского. Она развернута в корпусе Бенуа Государственного Русского музея.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Выставка полотен Ивана Константиновича Айвазовского

В юбилейную экспозицию под названием «Иван Константинович Айвазовский. К 200-летию со дня рождения» вошли около двухсот полотен из коллекции Русского музея, Центрального военно-морского музея, Морского кадетского корпуса, Государственной Третьяковской галереи, музеев-заповедников «Петергоф» и «Царское Село», а также других музейных и частных собраний.

Помимо картин, на выставке представлены мемориальные материалы и фотографии, относящиеся к жизни и творческой деятельности Айвазовского. Напомним, что Иван Айвазовский был живописцем Главного морского штаба Российской империи.

Экспозиция будет открыта для посетителей до 20 марта 2017 года.

Стоимость билетов на выставку: (без посещения основной экспозиции Русского музея) для взрослых посетителей составит 300 рублей, для школьников и учащихся средних специальных заведений (старше 16 лет), студентов и пенсионеров — 150 рублей.

Дети до 16 лет и льготные категории граждан получат право бесплатного посещения выставки, сообщили в Русском музее.