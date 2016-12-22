Ростов-на-Дону, 22 декабря, 2016, 11:17 — ИА Регнум.

Земледельцы Ростовской области потрудились в 2016 году на славу — регион побил исторический рекорд по сбору зерна. Так, с донских полей собрано более 11,7 млн тонн хлеба. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе губернатора 22 декабря.

Donland.ru Хлебные колосья

Плодотворным год оказался и на сбор масличных и овощных культур. Так, их собрано более 1,5 млн тонн и 736 тыс. тонн соответственно. Высокие показатели у селян и в выращивании сахарной свеклы (около 1 млн тонн) и картофеля (445 тыс. тонн).

«По всему растениеводству у нас в этом году динамика с плюсом. Нынешний урожай был впервые за всю историю засеян в сухую землю, зима была бесснежной, и только дождливая весна исправила положение», — отметил глава региона Василий Голубев.

По его словам, к будущему урожаю земледельцы готовы на 100%. Не только увеличилась площадь посевов (на 60 тыс. гектаров), но и погода в регионе установилась благоприятная.

Напомним, что увеличить каравай Дон планирует и в 2017 году. Побить очередной рекорд можно, уверены специалисты, в том числе, за счет увеличения площади посевов. В частности, озимыми культурами планируется засеять до 2,4 млн гектаров, а к 2020 году — до 2,5 млн гектаров.

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