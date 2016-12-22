Тутаев, Ярославская область, 22 декабря, 2016, 11:15 — ИА Регнум. Врио губернатора Ярославской области Дмитрий Миронов предложил решить вопрос переименования Тутаева на референдуме. Как рассказали корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона, с такой инициативой глава области выступил 21 декабря в ходе встречи с тутаевской общественностью.

Кирилл Сапегин Тутаев

Как заметил Дмитрий Миронов, жители Тутаева сами в ходе голосования должны решить, какое название будет носить их город.

«Считаю, что жители района и города должны определиться с этим вопросом самостоятельно. И для этого предлагаю провести референдум. В целях экономии средств можно организовать его в единый день голосования — 10 сентября 2017 года», — сказал Дмитрий Миронов.

Как уже сообщало ИА REGNUM, референдум по поводу переименования Тутаева проводился уже дважды — в 1991 и 1994 гг. И оба раза жители высказывались против. В настоящее время противники переименования подчеркивают, что не видят аргументов в пользу этого процесса. Они отмечают, что в условиях сегодняшнего дня это «несвоевременно» и, вероятно, призвано отвлечь граждан от более насущных проблем.

Между тем, законопроект о переименовании Тутаева уже поддержан Ярославской областной думой и вынесен на обсуждение Госдумы РФ. В ноябре законопроект после бурных обсуждений был принят парламентом страны в первом чтении.

«Проект закона рассмотрен и принят в первом чтении, поддержан профильным комитетом во втором чтении. По плану работы в январе законопроект должен быть принят во втором и третьем чтении, после этого его должен подписать президент. Решением Совета Думы можно приостановить рассмотрение этого документа. Думаю, эту правовую коллизию мы как-нибудь решим» — сказал депутат Государственной думы России Ильи Осипов.

Осипов подчеркнул, что закон не предусматривает необходимость референдума, но предусматривает учет общественного мнения. Оно было выявлено методом опроса и голосованием депутатов местного совета.

«Референдум — более демократичная процедура, по сравнению с опросом, так как предполагает участие максимального количества жителей. Я поддерживаю инициативу губернатора. Но при этом надо помнить, что референдум будет считаться состоявшимся, если в нем примет участие более половины избирателей. Последний раз в Тутаеве такое было на президентских выборах. То есть, если референдум будет объявлен, его организаторам необходимо будет основательно поработать над явкой», — сказал Илья Осипов.