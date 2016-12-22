Архитекторы просят патриарха остановить «явную германизацию» Калининграда
Калининград, 22 декабря, 2016, 11:27 — ИА Регнум. Калининградские архитекторы, ветераны восстановления Калининградской области обратились к патриарху Кириллу с просьбой личного вмешательства, чтобы остановить «явную германизацию региона». Открытое письмо к патриарху Московскому и всея Руси под заголовком «Мы — россияне!» опубликовала сегодня, 22 декабря, газета «Калининградская правда».
«В последнее время происходит явная германизация региона. Весь Калининград завешан фотографиями старого замка и довоенных улиц Кёнигсберга. На вывесках многих магазинов, ресторанов, гостиниц всё чаще и чаще встречаются немецкие названия. Часть калининградских архитекторов прошла шестимесячные курсы обучения в Германии», — пишут авторы обращения.
Один из ключевых этапов германизации архитекторы видят в том, что «началась активная работа руководства области и города по подготовке к восстановлению старого Кёнигсберга, и в частности Королевского замка».
«Напомним: в советский период Королевский замок был снесён, поскольку был сильно разрушен, — продолжают автор письма. — К тому же замок изображался как символ на флагах созданной в Германии реваншистской организации «Союз изгнанных», насчитывавшей около 2 миллионов членов и требовавшей отмены Потсдамских соглашений по Восточной Пруссии».
Архитекторы также напоминают, что в Калининграде на бюджетные деньги было организовано бюро «Сердце города», которое провело два международных конкурса с техническим заданием по восстановлению старой немецкой застройки.
«В составе жюри конкурса были, в основном, архитекторы из Германии. «Политическое» жюри возглавлял сам тогдашний губернатор (Николай Цуканов, ныне возглавляющий полпредство президента в СЗФО. — ИА REGNUM ). Ведущие калининградские градостроители от участия в конкурсе и в работе жюри были отстранены», — подчёркивают архитекторы.
«Результаты конкурсов и дальнейшая работа руководства области доводит ситуацию с застройкой центра до очевидных глупостей. Поступили предложения о сносе Дома Советов, эстакадных мостов и о застройке оставшихся зелёных зон центра с целью восстановления в прежнем виде старых немецких городов Кнайпхоф, Альтштадт и Лёбенихт. Необходимо остановить это наступление немецкой архитектуры на центр города», — пишут авторы письма.
«Калининград должен иметь собственное современное лицо. Мы согласны с Вашим мнением о том, что «Калининградская область — это русская земля, которая по праву принадлежит нашему народу. Надо постараться создать здесь русский архитектурно-культурный ландшафт, выражающий нашу национальную традицию и наши духовные ценности» (слова патриарха прозвучали на форуме Всемирного русского народного собора в Калининграде в 2015 году. — ИА REGNUM ).
Письмо подписали руководитель Калининградского отделения Союза архитекторов в 1965—1979 гг. Вадим Еремеев, архитекторы Николай Дудченко, Александр Невежин, Сергей Медведев, Татьяна Маковкина.
ИА REGNUM дополняет, что месяц назад ветераны Великой Отечественной войны, общественные деятели и литераторы Калининградской области обратились к врио губернатора Антону Алиханову с просьбой приостановить «агрессивное проникновение германской культуры в общественную жизнь Калининградской области».
После получения письма Алиханов в прямом телеэфире заявил, что вопрос германизации Калининградской области — «кажется, надуманный», а Цуканов в интервью «Комсомолке» сказал, что «никакой «германизации» в реальной жизни региона не существует».