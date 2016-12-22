Калининград, 22 декабря, 2016, 11:27 — ИА Регнум. Калининградские архитекторы, ветераны восстановления Калининградской области обратились к патриарху Кириллу с просьбой личного вмешательства, чтобы остановить «явную германизацию региона». Открытое письмо к патриарху Московскому и всея Руси под заголовком «Мы — россияне!» опубликовала сегодня, 22 декабря, газета «Калининградская правда».

Pravoslavie.ru Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в Калининграде

«В последнее время происходит явная германизация региона. Весь Калининград завешан фотографиями старого замка и довоенных улиц Кёнигсберга. На вывесках многих магазинов, ресторанов, гостиниц всё чаще и чаще встречаются немецкие названия. Часть калининградских архитекторов прошла шестимесячные курсы обучения в Германии», — пишут авторы обращения.

Один из ключевых этапов германизации архитекторы видят в том, что «началась активная работа руководства области и города по подготовке к восстановлению старого Кёнигсберга, и в частности Королевского замка».

«Напомним: в советский период Королевский замок был снесён, поскольку был сильно разрушен, — продолжают автор письма. — К тому же замок изображался как символ на флагах созданной в Германии реваншистской организации «Союз изгнанных», насчитывавшей около 2 миллионов членов и требовавшей отмены Потсдамских соглашений по Восточной Пруссии».

Архитекторы также напоминают, что в Калининграде на бюджетные деньги было организовано бюро «Сердце города», которое провело два международных конкурса с техническим заданием по восстановлению старой немецкой застройки.

«В составе жюри конкурса были, в основном, архитекторы из Германии. «Политическое» жюри возглавлял сам тогдашний губернатор (Николай Цуканов, ныне возглавляющий полпредство президента в СЗФО. — ИА REGNUM ). Ведущие калининградские градостроители от участия в конкурсе и в работе жюри были отстранены», — подчёркивают архитекторы.

«Результаты конкурсов и дальнейшая работа руководства области доводит ситуацию с застройкой центра до очевидных глупостей. Поступили предложения о сносе Дома Советов, эстакадных мостов и о застройке оставшихся зелёных зон центра с целью восстановления в прежнем виде старых немецких городов Кнайпхоф, Альтштадт и Лёбенихт. Необходимо остановить это наступление немецкой архитектуры на центр города», — пишут авторы письма.

«Калининград должен иметь собственное современное лицо. Мы согласны с Вашим мнением о том, что «Калининградская область — это русская земля, которая по праву принадлежит нашему народу. Надо постараться создать здесь русский архитектурно-культурный ландшафт, выражающий нашу национальную традицию и наши духовные ценности» (слова патриарха прозвучали на форуме Всемирного русского народного собора в Калининграде в 2015 году. — ИА REGNUM ).

Письмо подписали руководитель Калининградского отделения Союза архитекторов в 1965—1979 гг. Вадим Еремеев, архитекторы Николай Дудченко, Александр Невежин, Сергей Медведев, Татьяна Маковкина.

Открытое письмо предстоятелю РПЦ опубликовала «Калининградская правда»

ИА REGNUM дополняет, что месяц назад ветераны Великой Отечественной войны, общественные деятели и литераторы Калининградской области обратились к врио губернатора Антону Алиханову с просьбой приостановить «агрессивное проникновение германской культуры в общественную жизнь Калининградской области».

После получения письма Алиханов в прямом телеэфире заявил, что вопрос германизации Калининградской области — «кажется, надуманный», а Цуканов в интервью «Комсомолке» сказал, что «никакой «германизации» в реальной жизни региона не существует».