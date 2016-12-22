Краснодар, 22 декабря, 2016, 10:55 — ИА Регнум. В Краснодарском крае за уничтожение плодородного слоя почвы недобросовестный недропользователь будут наказан рублём. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе управлении Россельхознадзора по Краснодарскому краю и Адыгее 22 декабря, всего нарушителю природоохранного законодательства придется заплатить более 85 млн рублей.

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Под штрафные санкции попало ООО «Платан». Инспекторы ведомства в ходе плановой проверки выявили, что на арендуемом фирмой в Белореченском районе земельном участке площадью более 1 млн гектаров уничтожен плодородный слой почвы. Поспособствовало этому не только деятельность, которую ведет организация по добыче песчано-гравийной смеси, но и размещенная здесь дробильно-сортировочная техника.

«Площадь перекрытия плодородного слоя превысила 88,6 тыс. квадратных метров», — уточнили в управлении.

В отношении общества за нарушение природоохранного законодательства был составлен протокол об административном правонарушении. ООО «Платан» выплатило штраф в размере 40 тыс. рулей. Оспаривать его фирма не стала.

Между тем, причиненный недропользователем ущерб землям сельскохозяйственного назначения превысил 85 млн рублей. Именно эту сумму через суд и потребовало взыскать с ООО «Платан» управление Россельхознадзора. В августе текущего года решением суда эти исковые требования были удовлетворены. Однако, не согласившись с принятым судебным актом, «Платан» обжаловал его в вышестоящую судебную инстанцию. Но безуспешно. Пятнадцатый Арбитражный апелляционный суд оставил ранее принятое решение без изменения, а апелляционная жалобу — без удовлетворения.

Согласно информации, размещенной в сети интернет, ООО «Платан является одним из больших карьеров по добыче инертных материалов в Белореченском районе Краснодарского края. Платановское месторождение гравийно-песчанной смеси расположено на правобережье реки Белой, недалеко от хутора Новоселовского. На гравийном карьере ведется добыча песчано-гравийной смеси с последующей переработкой её в гравийный щебень.

Добавим, что в феврале текущего года ущерб, нанесенный почве, пришлось восстановить и фирме, занимающейся перевозками. Предприятие вывезло почти 25 тонн строительных отходов на земельный участок площадью 95 кв. метров, расположенный в Лабинске в прибрежной зоне реки Лаба. Эксперты установили, что ущерб, причиненный экологии, составил 26 тысяч рублей. Суд обязал юрлицо устранить нарушения экологического законодательства и возместить причиненный ущерб.