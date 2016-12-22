Москва, 22 декабря, 2016, 10:52 — ИА Регнум. В Госдуме пройдет «учебная тревога» — предполагается отработка мер противопожарной безопасности, сообщил корреспонденту ИА REGNUM 22 января источник в нижней палате парламента.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

«Как ожидается, сегодня во второй половине дня в зданиях Госдумы может быть объявлена учебная противопожарная тревога. Цель — проверка всеобщей готовности к ЧС», — сообщили в Госдуме.

Собеседник агентства уточнил, что это первые такие «учения», которые проходят в новом, седьмом созыве Госдумы. «Сами учения регулярные, бывают раз в полгода», — уточнили в Госдуме.

Как правило, о тревоге сообщается по громкой связи, просят взять документы, ценные вещи, запереть окна и двери и выходить из Госдумы, не допуская паники и давки. Пользоваться лифтами запрещается.