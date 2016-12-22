Ярославль, 22 декабря, 2016, 10:26 — ИА Регнум. 21 декабря мемориальная табличка с надписью «В этом доме жил Борис Немцов. Гражданин и патриот России» была возвращена на подъезд убитого политика в Ярославле. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил депутат ярославской областной думы, сменивший на этом посту Немцова Василий Цепенда.

Василий Цепенда Табличка

Табличка была установлена 27 февраля 2016 года, в годовщину убийства политика. 15 апреля табличка была демонтирована по указанию главы администрации Кировского и Ленинского районов Ярославля. По мнению городских властей, табличка была установлена незаконно — не согласована с мэрией, а ее текст не соответствует типу, определенному для мемориальных досок. Организатор установки Василий Цепенда был оштрафован на 500 рублей, однако позже Ленинский районный суд Ярославля отменил это решение. После этого Василий Цепенда обратился в полицию с просьбой найти табличку и вернуть ее.

«Правоохранительные органы сработали на отлично, табличку нашли, показали, что полиция у нас работать может. Решение об установке данной таблички было принято жителями дома, где жил Борис Немцов на общедомовом собрании», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM Василий Цепенда.