Москва, 22 декабря, 2016, 10:24 — ИА Регнум. 45% жителей России уверены: лично для них наступающий год будет лучше уходящего 2016 года. 29% считают, что 2017-й будет таким же, как и предыдущий. 10% настроены негативно. Таковы данные опроса, проведенного Фондом «Общественное мнение» (ФОМ).

Цитата из м/ф «Щелкунчик». реж Борис Степанцев. 1977. СССР Волшебная сказка

Оптимисты «верят в будущее, ждут улучшений на работе, надеются на стабилизацию и рост экономики в стране».

Пессимисты говорят, что «в стране упадок экономики, рост цен, другие экономические проблемы, снижается уровень жизни, низкие зарплаты, пенсии, и считают, что будет хуже, не на что надеяться».

Доля жителей России, считающих, что 2017-й будет лучше 2016-го для страны, выросла с 25% до 39%. 29% уверены, что в стране ничего не изменится к лучшему.

По мнению 45% качество жизни населения в стране останется на прежнем уровне. Экономическая ситуация практически не изменится (36%), 32% опрошенных надеются на улучшение. При этом в сравнении с прошлогодним опросом стало больше тех, кто верит: в 2017 году в стране снизится уровень коррупции.

Самые пессимистичные прогнозы люди дают в ответ на вопрос о динамике социального неравенства: в представлении 85% разница в доходах между богатыми и бедными сохранится или вырастет.

Опрос граждан РФ от 18 лет и старше проведен 11 декабря 2016 года в 104 населенных пунктах в 53 субъектах РФ. Опрошены 1500 респондентов. Интервью по месту жительства. Статпогрешность не превышает 3,6%.