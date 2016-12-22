Посёлок городского типа Кромы, Орловская область, 22 декабря, 2016, 10:22 — ИА Регнум. Орловские следователи начали проверку информации о простое дорогостоящей реанимационной техники в одной из больниц области из-за нехватки специалистов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.

Domadoktor.ru Реанимация

«Бездействию должностных лиц, со стороны которых не приняты действенные меры по возобновлению работы отделения реанимации Кромской ЦРБ, будет дана объективная правовая оценка. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — сообщили в следственном управлении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ОНФ распространил информацию о том, что в Кромской районной больнице простаивает оборудование для отделения реанимации. Причина — отсутствие квалифицированных специалистов. При этом, заявили в ОНФ, рядом с Кромами проходит федеральная трасса, и здесь нередки ДТП с пострадавшими, которым можно было бы помочь.

«Даже несмотря на то, что часть оборудования сейчас используется в палате интенсивной терапии спасение людей связано с наличием соответствующего медицинского персонала. Поэтому сокращение смертности от ДТП на данном участке федеральной трассы требует открытия в Кромской больнице палаты реанимации», — заявил ранее эксперт ОНФ в Орловской области Сергей Чеботкин.

Добавим, что в 2014 году Орловская область уже оказывалась в числе регионов, где фиксировались факты простоя медицинского оборудования, закупленного по региональным программам модернизации здравоохранения. Рейтинг тогда был составлен правительством РФ. В начале 2016 года, по данным ОНФ, в медучреждениях области простаивало 178 единиц техники.

Глава департамента здравоохранения Александр Лялюхин, комментируя ситуацию, заявил, что оборудование, закупленное для Кромской больницы, не простаивает, а используется в палатах интенсивной терапии. Вместе с тем, по его словам, регион действительно испытывает кадровый голод: «Специалисты не хотят ехать работать на село, даже несмотря на реализацию программы «Земский доктор» и предоставление благоустроенного жилья», — цитирует Лялюхина Infoorel.