Ярославль, 22 декабря, 2016, 10:11 — ИА Регнум. 21 декабря Ярославский областной суд начал рассматривать апелляцию по делу осужденного мэра Ярославля Евгения Урлашова. Евгений Урлашов и его осужденный советник Алексей Лопатин оспаривают обвинительный приговор, согласно которому мэр был приговорен к 12,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима, его советник Алексей Лопатин — к 7 годам лишения свободы. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Суд над Урлашовым

В самом начале заседания защита заявила об отводе всей судебной коллегии. Основанием для этого, по мнению адвокатов, послужило то, что судьи уже участвовали на различных этапах в деле Урлашова. Суд согласился только с отводом судьи Иродовой, которая в 2013 году, являясь судьей Кировского районного суда, рассматривала ходатайство по истребованию данных с компаний сотовой связи по «делу Урлашова» (в деле много записей телефонных разговоров). При рассмотрении этого ходатайства судье Иродовой предоставлялась информация о ходе расследования дела. В связи с чем, как заявил адвокат Урлашова Сергей Голубенков, у нее могло сложиться предвзятое отношение к фигурантам уголовного дела.

Алексей Лопатин запросил отвод прокурора Дмитрия Андрианова, заявив, что все свои действия Андрианов согласует с Москвой, следовательно, он не самостоятелен в принятии решений. Кроме того, осужденный советник Урлашова напомнил, что Андрианов в интервью одному из ярославских средств массовой информации, давал негативную оценку подсудимым. Евгений Урлашов и оправданный Кировским районным судом экс-заместитель мэра Дмитрий Донсков поддержали данное заявление. Судейская коллегия, тем не менее, дала на данную просьбу отрицательный ответ.

Осужденные и их защитники попросили суд продлить сроки ознакомления с делом, заявив, что в установленные сроки сделать этого они не успели физически, но и это ходатайство судом было отклонено.

Евгений Урлашов и Алексей Лопатин принимали участие в заседании суда по видеосвязи, находясь в СИЗО, ими было заявлено ходатайство о личном присутствии на судебном заседании, которое, несмотря на отсутствие возражений со стороны обвинения осталось без удовлетворения.

Решение областного суда будет вынесено в ближайшие дни. Если приговор не будет отменен, Евгений Урлашов лишится статуса мэра города. С разу же будут объявлены новые выборы мэра города, которые пройдут уже по новой схеме — главу Ярославля изберут муниципальные депутаты.