Волгоград, 22 декабря, 2016, 10:02 — ИА Регнум. Студенты Московского финансово-юридического университета МФЮА не смогут продолжить свое обучение в волгоградском филиале вуза. Согласно официальному уведомлению, опубликованному на сайте образовательного учреждения, филиал будет закрыт. Причина — полное лишение аккредитации. Такое решение Рособрнадзор принял на днях по итогам проверочных мероприятий, передает 22 декабря корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Vg.mfua.ru Волгоградский филиал МФЮА

Как пояснили в волгоградском филиале МФЮА, в университете не смогли, по независящим от вуза обстоятельствам, составить объективную картину уровня знаний обучающихся. Это связано с тем, что областное следственное управление СКР России изъяло документы по образовательному процессу волгоградского филиала, поэтому первичные документы о результатах промежуточной аттестации студентов в университете отсутствуют. Обращение к дознавателям с просьбой выдать копии изъятых документов пока осталось без ответа.

«Копии до настоящего времени университету не выдана», — отмечено в уведомлении о закрытии вуза.

Теперь дальнейшую судьбу почти три тысячи студентов вуза будут решать сами. Им предложено продолжить обучение по образовательным программам высшего образования в Москве как по очной, так и по заочной формам. Или перевестись в другие высшие учебные заведения. При этом вуз обещает посодействовать переводу.

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Как сообщало ИА REGNUM, коррупционный скандал, в котором оказались замешаны преподаватели волгоградского филиала МФЮА, разгорелся в начале ноября. Под следствие по подозрению в получнии взяток попали сразу пять руководителей. Речь идет как минимум о 20 эпизодах получения вознаграждения за сдачу экзаменов и зачетов без проверки знаний. По данным следствия, «стоимость» сессии составляла от шести до 48 тысяч рублей.

Как заявила тогда проректор головного вуза Елена Калинкевич, построение отношений с филиалами «на доверии» было ошибкой. Волгоградский филиал был переведен на прямое управление из Москвы, и.о. директора был назначен сотрудник столичного вуза. Зачеты и экзамены в зимнюю сессию у студентов должны принимать преподаватели из головного вуза. Для большей «прозрачности» процесса сдача экзаменов будет транслироваться в реальном времени в интернете.