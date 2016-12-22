Псков, 22 декабря, 2016, 10:00 — ИА Регнум. В Псковской области прокуратура добилась целевого использования специализированного жилищного фонда, предназначенного для проживания детей-сирот. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ведомства, в Плюсском и Пушкиногорском районах были выявлены факты незаконного использования жилья другими лицами.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Квартиры

Так, в Плюсском районе женщина из числа детей-сирот предоставленное ей жилое помещение сдавала в аренду более трёх лет, при этом сама, по данным прокуратуры, «злоупотребляет спиртными напитками, ненадлежащим образом исполняет обязанности по воспитанию и содержанию ребенка, бродяжничает».

В прокуратуре сообщили, что, несмотря на это, органами соцзащиты составлялись акты обследования жилищно-бытовых условий, где констатировалось, что в квартире проживает сама нанимательница, которая содержит жилье в удовлетворительном состоянии.

В Пушкиногорском районе пять жилых помещений, предоставленных сиротам, незаконно использовались другими лицами — опять же при бездействии органов социальной защиты.

«После вмешательства прокуроров жилые помещения освобождены», — отметили в пресс-службе прокуратуры региона.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в бюджете Псковской области не хватает средств на обеспечение жильём детей-сирот. Предполагается, что в 2017 году квартиры получат 145 детей-сирот, при этом законное право на бесплатное жильё от государства на сегодняшний день имеют 1428 граждан, проживающих в Псковской области.