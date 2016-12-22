Якутск, 22 декабря, 2016, 11:02 — ИА Регнум. Представители малого бизнеса Якутии не надеются на то, что их коснётся выравнивание энерготарифов на Дальнем Востоке. Мнение, что платить за электричество предпринимателям придётся по-прежнему много, высказала корреспонденту ИА REGNUM председатель Союза торговых работников республики Ирина Котенко.

Дарья Антонова ИА REGNUM Электричество

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«Тариф не будет снижен, потому что это будет работать только в случае, если крупные предприятия оттянут как можно больше мощности к себе, — пояснила Ирина Котенко. — Но у нас нет в республике такой крупной промышленности, которая бы могла оттянуть основную мощность. У нас в основном торговля и те промышленные предприятия, которые давно уже ушли на вольные хлеба по тарифам. «Алроса» давно работает на 3,57, «Якутгеология» ушла на другой тариф, а кто имеет возможность, сейчас покупают газовую генерацию.

«Не будет тех объёмов, которых жаждут естественные монополии под названием «Якутскэнерго», — уверена эксперт. Она считает, что эту ситуацию нужно исправлять, чтобы поддержать производителей.

«Кому нужна будет продукция, если у нас тариф на газ почти 9000 и цена киловатта 9,2 рубля. Она неконкурентоспособна. Куда денутся производители? Они что, пойдут на рынок безработных?», — рассуждает председатель союза торговых работников. Она считает, что нужно сделать так, чтобы малый бизнес республики ощутил выравнивание энерготарифов, но пока речи об этом не идёт.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее озвучивалось, что в Якутии в результате выравнивания тарифов в 2017 году электричество подешевеет на 50%. Предполагается, что это станет возможным благодаря надбавке для потребителей оптового рынка электроэнергии и мощности, за счёт средств от либерализации цены мощности гидроэлектростанции Сибири и при помощи ПАО «РусГидро».

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