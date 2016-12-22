Москва, 22 декабря, 2016, 09:34 — ИА Регнум. В первом квартале 2017 года основные резервные валюты — доллар и евро могут вырасти до 65 рублей на фоне вероятной коррекции нефтяных котировок в область 50 долларов за баррель (несмотря на соглашение ОПЕК+ о сокращении с 1 января 2017 года добычи нефти), считает аналитик ГК EXNESS (Группа компаний EXNESS) Сергей Кочергин. Об этом он заявил ИА REGNUM сегодня, 22 декабря, прогнозируя поведение рубля в начале 2017 года.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллары. Рубль

«В этот период евро выйдет в паритет к доллару. Прошедшие в декабре заседания ФРС США и ЕЦБ отразили противоположные взгляды регуляторов на проведение будущей монетарной политики. Американский регулятор заявил о необходимости трехкратного повышения в 2017 году ставки по федеральным фондам. В свою очередь ЕЦБ будет удерживать ключевую процентную ставку в еврозоне на нулевом уровне и проводить до конца 2017 года программу количественного смягчения», — полагает Кочергин.

Планы ЦБ РФ тоже известны участникам рынка. ЦБ РФ в ближайшие годы не планирует проводить интервенций на внутреннем валютном рынке. Его целью является инфляционное таргетирование — достижение 4% уровня инфляции к концу 2017 года и ее последующее удержание вблизи этого уровня. В ЦБ считают, что при таком уровне инфляции ключевая процентная ставка снизится до 6,5−6,75%.

«В целом мы разделяем оптимизм в отношении продолжения цикла смягчения монетарной политики в стране, но считаем, что к концу 1 полугодия 2017 ключевая ставка в РФ снизится до 9,5%, а к концу 2017 года — до 8,5%. Помешать ее большему снижению могут внутренние и внешние риски. Речь идет о проблеме балансировки российского бюджета перед президентскими выборами в РФ (которые пройдут в марте 2018 года). В условиях недостаточного восстановления российской экономики существенная индексация зарплат бюджетников (возможно, более чем на 6% в феврале 2017 года) сдержит снижение инфляционных ожиданий в стране», — отметил аналитик.

По его словам, ограничить приток иностранных инвестиций в российскую экономику, которая, как он ожидает, расширится в 2017 году более чем на 1%, могут внешние риски — санкции в отношении РФ (которые были продлены странами ЕС до 31 июля 2017 года), реализация планов ФРС по ужесточению монетарной политики, неустойчивая ситуация на рынке энергоносителей, возможное замедление китайской экономики.