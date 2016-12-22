Калуга, 22 декабря, 2016, 09:27 — ИА Регнум. К 3 годам 9 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком три года осуждена судом 30-летняя жительница Калуги за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию девятилетней дочери. Суд признал ее виновной в жестоком обращении с ребенком, истязании. Как сообщила 22 декабря корреспонденту ИА REGNUM прокурор уголовно-судебного отдела прокуратуры Калужской области Юлия Иконникова, судом было установлено, что мать неоднократно допускала факты жестокого обращения с дочерью, применяла к ней физическую силу, скандалила в ее присутствии, выражалась грубой нецензурной бранью, оскорбляя своего ребенка.

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Так, в апреле 2015 года девочка пыталась выучить стих, но у нее это не получалось. Разозлившись, осужденная схватила сидящую на стуле девочку за воротник кофты и с силой столкнула ее на пол, отчего та ударилась спиной. Затем мать нанесла лежащему на полу ребенку несколько ударов ногой по шее.

Следствием установлены и другие случаи избиения осужденной своей дочери.

Между тем, в ходе судебного заседания женщина вину в совершении преступлений не признала и пояснила, что в апреле ударила дочь случайно, других случаев и вовсе не было, а синяки и ссадины на теле девочки образовались из-за того, что дочь — активный ребенок.

Однако, оценив представленные государственным обвинителем доказательства, суд признал ее виновной в совершении преступлений. Осужденная обжаловала приговор в апелляционном порядке, считая, что ее следует оправдать.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM , 42-летний житель Калужской области также подозревается в систематическом избиении своей 11-летней дочери. На разных частях тела ребенка оставались кровоподтеки. Со словами «пиши правильно», отец заставлял дочь колоть себе руки иглой. Наличие телесных повреждений у девочки заметили школьные учителя, которые сообщили об этом в правоохранительные органы. Если вина мужчины будет доказана судом, то ему грозит наказание до 7 лет лишения свободы.