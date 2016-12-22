Грозный, 22 декабря, 2016, 09:27 — ИА Регнум. Публикация пасквиля журналиста Герша Кунтцмана об убийстве российского посла в Турции Андрея Карлова в американской газете New York Daily News — беспрецедентная наглость и публичная поддержка терроризма. Об этом написал глава Чечни Рамзан Кадыров в своём Instagram.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рамзан Кадыров

Комментируя трагическую гибель российского посла, Кадыров отметил, что граждане России восприняли убийство Карлова как личную боль и большое несчастье. При этом американское издание опубликовало материал, героизирующий убийцу.

«И после этого ни автор пасквиля Герш Кунтцман, ни редактор газеты не чувствуют себя виноватыми. Это беспрецедентная наглость, отсутствие малейших признаков сострадания человеческому горю, публичная поддержка терроризма», — написал Кадыров.

Кадыров отметил, что убийца Карлова намеревался дискредитировать ислам своим поступком. Он пояснил, что в одном из хадисов Корана говорится о полной неприкосновенности послов, «независимо от того, какую страну он представляет».

«Он выполнял волю и приказ иблисского государства, которое взяло на себя ответственность за теракт», — сказал Кадыров об убийце.

Напомним, Кунтцман заявил, что «не будет проливать слёз» по Карлову, и выразил удивление тем, что его убийство «не произошло месяцами ранее». При этом журналист провёл параллель между терактом в Анкаре и убийством дипломата третьего рейха Эрнста фом Рата еврейским студентом в Париже в 1938 году.

Российский МИД потребовал от главного редактора New York Daily News извинений за статью. Официальный представитель МИДа Мария Захарова подчеркнула, что в своём материале Кунцтман буквально приравнял борьбу евреев с гитлеровским антисемитизмом к террористическим методам группировок «Исламское государство» и «Джабхат ан-Нусра» (организации, деятельность которых запрещена в РФ), взявших на себя ответственность за теракт.

В ответ на это газета разместила на своих страницах ещё одну статью Кунцмана: он принесёт извинения не ранее, чем Россия покается за действия, которые он считает нарушениями международного права. Он написал также, что «получил десятки писем от американских читателей, занявших сторону России в данном вопросе».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, посольство России в США поблагодарило американских граждан, которые выразили недовольство в связи со статьёй в New York Daily News. Об этом сообщил пресс-секретаря посольства Николай Лахонин.