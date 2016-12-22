Пекин, 22 декабря, 2016, 09:23 — ИА Регнум. В 2015 году в Китае зафиксировано 66 тыс. смертельных случаев на производстве, заявили официальные представители КНР, сообщает 22 декабря France Press.

Алексей Саврасов. Пейзаж с фабрикой (фрагмент). 1890-е

В прошлом году в КНР произошло 282 тыс. несчастных случаев на производстве, согласно данным, опубликованным на сайте Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП).

«Мы могли видеть растущую тенденцию того, что основной акцент был сделан на увеличение производства, в тоже время не уделялось должного внимания технике безопасности», — сказал заместитель председателя ПК ВСНП Чжан Пин.

Чжан Пин отметил, что слабый контроль со стороны администраций за соблюдением техники безопасности на угольных шахтах и сталелитейных предприятиях привел к несчастным случаям.

Устаревшие нормы и стандарты безопасности труда также вызвали ряд проблем на производстве, добавил Чжан Пин

Напомним, в 2014 году на производстве было зарегистрировано 290 тыс. несчастных случаев, 68 тыс. человек погибли, согласно данным Национального бюро статистики КНР.