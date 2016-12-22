Чебоксары, 22 декабря, 2016, 09:12 — ИА Регнум. В профессиональный праздник работников электроэнергетической отрасли — День энергетика — Чебоксарская ГЭС подводит предварительные итоги года. Как сообщили ИА REGNUM на станции, с начала года ГЭС произвела 1,93 млрд кВт/ч электроэнергии. Это на 333 млн кВт/ч больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Cheges.rushydro.ru Чебоксарская ГЭС увеличила выработку электроэнергии

Рост производства электроэнергии связан с более благоприятной гидрологической обстановкой: приток воды в Чебоксарское водохранилище с января по 22 декабря 2016 года составил 99,9 куб/км — это на 27,2 куб/км больше, чем за такой же период 2015 года.

На станции отмечают, что за почти 36 лет эксплуатации (первые киловатт-часы Чебоксарская ГЭС выдала в единую энергетическую систему страны 3 января 1981 года) гидростанция выработала 76,8 млрд кВт/ч. Для производства такого же количества электроэнергии на тепловых станциях потребовалось бы использовать свыше 9 млн тонн угля, или более 45 млн баррелей нефти, или почти 9 млрд кубометров газа. При этом в атмосферу было бы выброшено около 42 млн кубометров углекислого газа, 770 тыс. тонн золы и более 4000 тонн тяжелых металлов.

«Всего этого не происходит при работе гидростанций, которые производят экологически чистую энергию, используя возобновляемый источник», — говорят энергетики.