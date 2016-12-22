Саратов, 22 декабря, 2016, 09:12 — ИА Регнум. 21 декабря в Саратове в 22:20 от старшего диспетчера ПАО «Т Плюс» поступила информация о том, что в связи с аварией на теплотрассе d-600 мм в Кировском районе на улице Зарубина, 113 прорвало теплотрассу, из-за чего с 22:00 нет теплоснабжения и горячего водоснабжения в 20 домах разной этажности, в которых проживают 4581 человек, из них 916 детей, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС региона.

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В числе аварийных адресов — улица Зарубина, 100/120, 124/130, 125/135, 84/90, 132/138, 51, 53/57, 53/57а, улица Чапаева, 79, 115/177, 128, 128/130, 151/247, 144, 119/206, 112/124, 136, улица Посадского 193/199, 179/191, 180/198.

Место повреждения установлено, глава Саратова Валерий Сараев создал штаб по ликвидации аварийной ситуации в Кировском районе, проинформировали в мэрии 22 декабря. Бригады ведут работы в районе дома №100/120 по ул.Зарубина. В общей сложности во всех мероприятиях по ликвидации задействованы 50 участников.

«По факту сложившейся ситуации сброс теплоносителя осуществлен в 6:30 22 декабря. По состоянию на 7:00 на месте аварии на теплотрассе диаметром 600 мм обнаружено повреждение трубопровода. Производится демонтаж поврежденного участка. Составлен график проведения работ. Ориентировочное время проведения демонтажных и монтажных работ до 14:00 22 декабря. Заполнение системы отопления планируется завершить до 17:00 часов», сообщила пресс-служба горадминистрации.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, рано утром 12 декабря в центральной части Саратова из-за аварии на теплотрассе без отопления и горячей воды остались 34 многоэтажных дома этажности (4930 человек), 5 объектов социальной сферы и 6 учреждений. Ликвидирует аварию саратовский филиал ПАО «Т Плюс».

В связи с аварией на теплотрассе d-700 мм по адресу: Кировский район, улица Б. Горная / улица Железнодорожная с 7:30 12 декабря отключено центральное отопление и горячее водоснабжение по адресам: ул. Железнодорожная от ул. Б. Горная до ул. Зарубина; ул. Ст. Разина от ул. Б. Горная до ул. Кутякова, проинформировала мэрия.

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Напомним, в начале ноября 2016 года проблемы с отоплением испытывали жители города Балаково Саратовской области. Тогда число многоквартирных домов в Балаково, оставшихся без тепла, в которых проживают 18 тысяч человек, увеличилось с 40 до 109. Об этом проинформировала пресс-служба областной прокуратуры.

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Только в конце ноября пресс-служба губернатора сообщила, что наказаны виновные в отсутствии теплоснабжения в нескольких десятках многоквартирных домов в Балаково. От занимаемой должности освобожден директор — главный инженер Балаковской ТЭЦ-4 Андрей Катков. За отсутствие контроля за качественной подачей тепла в жилые дома вынесен выговор первому заместителю главы администрации Балаковского района Дмитрию Поперечневу (на тот период он исполнял обязанности руководителя администрации района).

По данным пресс-службы главы области, «причиной отсутствия тепла в домах стала завоздушенность в системе отопления на городских тепломагистралях».

7 декабря стало известно, как саратовские власти снова оставили жителей без отопления в домах, на этот раз в райцентре Озинки. Жильцам было предложено самостоятельно оборудовать системы индивидуального отопления — в девяти многоквартирных домах по улице Советской в районном центре Озинки.

Прокуратура направила в следственные органы материалы проверки для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по факту ненадлежащего исполнения своих обязанностей первым заместителем главы администрации Озинского района и незаконного отключения потребителей руководителем ООО «Теплосервис».

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