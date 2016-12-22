Иркутск, 22 декабря, 2016, 09:02 — ИА Регнум. В Иркутске, где число жертв отравления спиртосодержащим средством «Боярышник» превысило 60 человек, зарегистрирован первый случай гибели человека, употребившего контрафактную водку. Об этом заявила глава департамента здравоохранения города Наталья Тарабан, передает 22 декабря РЕН ТВ.

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Она рассказала, что 21 декабря скончалась женщина, отравившаяся водкой «Белая береза». «Это первый случай отравления водкой в Иркутске», — подчеркнула Тарабан.

Как сообщало ИА REGNUM, начиная с 18 декабря, в больницы Иркутска поступают пациенты с симптомами отравления спиртосодержащим парфюмерным косметическим средством «Боярышник». По данным на 22 декабря, скончались 63 человека, общее число пострадавших составило 109 человек. 37 пациентов остаются на стационарном лечении.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Производство, хранение, сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц». В рамках следствия задержаны одиннадцать человек.

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