Москва, 22 декабря, 2016, 08:58 — ИА Регнум. Пока не выйдут первые данные по январской добыче нефти, нельзя с уверенностью сказать, насколько «честны» представители ОПЕК. А, значит, сейчас рынок будет ориентироваться исключительно на данные по коммерческим запасам США и отчет от Baker Hughes, считает аналитик ГК Forex Club Алена Афанасьева.

ptra Нефть

«После данных от Американского института нефти (API) рынок поверил, что сокращение коммерческих запасов продолжается. Поэтому опубликованные 21 декабря данные от Минэнерго стали громом среди ясного неба. Показатель вырос на 2,256 млн, показав максимальный за последние пять недель прирост», — пояснила Афанасьева.

«Brent уже развернулась, пробив 56,00 долл./баррель, и двигается вниз. Неисключено, что и сегодня, 22 декабря, движение продолжится на ожиданиях новой порции негативных данных от Baker Hughes. Следующей целью на пути вниз может стать отметка 54,40», — полагает эксперт.

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Как сообщало ИА REGNUM, 22 декабря цены на нефть растут на ожиданиях сокращения ее добычи — после снижения в среду на данных об увеличении запасов нефти в США. По состоянию на 08:22 мск стоимость нефти марки Brent выросла на 0,28% — до 54,61 доллара за баррель. Цена на нефть марки WTI поднялась на 0,23% — $52,16.