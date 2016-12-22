Киев, 22 декабря, 2016, 08:50 — ИА Регнум. Семнадцать картин, похищенные из музея Вероны в прошлом году, были возвращены из Украины в Италию, сообщает 22 декабря Associated Press.

Цитата из к ф «Старики-разбойники». реж. Эльдар Рязанов. 1961. СССР В музее

Министр культуры Италии Дарио Франческини прибыл в Киев, чтобы вернуть в Италию похищенные картины, включая произведения Рубенса, Тинторетто и Мантеньи.

«Это важный день, потому что все работы возвращаются в Верону неповрежденными», — сказал Франческини.

«Это было безобразное происшествие, которое стало красивой историей», — добавил Франческини.

Президент Украины Петр Порошенко передал картины Франческини во время церемонии в Киеве.

«Кража этих шедевров живописи сродни краже частицы сердца города», — сказал Порошенко.

Напомним, картины были украдены в ноябре 2015 года, когда перед самым закрытием трое вооруженных грабителей проникли в городской музей Кастельвеккьо, расположенный в средневековом замке.

В мае картины были перехвачены украинскими пограничниками на небольшом острове на реке Днестр, когда их пытались переправить в Молдавию. Общая стоимость картин составляет около $17 млн 700 тыс.

Охранник музея Кастельвеккьо был приговорен к 10 годам лишения свободы в начале декабря, остальные пять злоумышленников также предстали перед судом.