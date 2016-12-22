Москва, 22 декабря, 2016, 08:40 — ИА Регнум. Пара USD/RUB не успела 21 декабря полностью отыграть резкий разворот котировок Brent. Рост коммерческих запасов нефти в подземных хранилищах США удивил и разочаровал сырьевые рынки, поддержав умеренные продажи российского рубля, считает старший аналитик ГК Forex Club Алена Афанасьева.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар. Евро

«Всё это время фактором поддержки выступал и спрос экспортеров на российскую валюту в рамках налогового периода, поэтому неудивительно достижение парой USD/RUB 5-дневного минимума. Однако именно в этой точке можно ждать разворота пары вверх, о котором говорили в начале недели», — пояснила Афанасьева.

«Теперь на рынке созданы все условия, чтобы пара начала расти. Во-первых, Brent вступила в режим распродаж. Во-вторых, спрос на рубль со стороны экспортеров постепенно падает. В результате, пара готова пойти вверх с целью на 61,70 и далее на 62,40», — полагает эксперт.

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Как сообщало ИА REGNUM, на 22 декабря Центробанк РФ понизил официальные курсы доллара США и евро. Так, курс доллара США к рублю по сравнению с предыдущим показателем, снизился на 68,75 копейки и составил 61,10 руб. Курс евро к рублю упал на 59,20 копейки — до 63,60 руб. Нефть марки Brent подорожала до 54,61 доллара за баррель.