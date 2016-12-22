Москва, 22 декабря, 2016, 08:29 — ИА Регнум. Торги по нефти 21 декабря завершились снижением. После выхода еженедельных данных по рынку энергоносителей от Минэнерго баррель Brent подешевел на 1,73% до $54,51. Рынок ожидал сокращения запасов, а они за минувшую неделю увеличились на 2,3 млн баррелей.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Если посмотреть на другие данные отчета, то его сложно назвать негативным для рынка нефти, считает аналитик Альпари Владислав Антонов. Запасы бензина упали на 1,3 млн баррелей, запасы дистиллятов — на 2,4 млн баррелей. Объем добычи нефти в Штатах сократился на 10 тысяч баррелей в сутки, до 8,786 млн баррелей в день.

Сегодня, 22 декабря, на торгах в Азии нефть торгуется в плюсе. Brent стоит $54,62 (+0.19%). Высокая волатильность на рынке ожидается на американской сессии после публикации статистики в Штатах. В преддверии Рождественских праздников торговые объёмы будут снижаться, поэтому любое движение на новостях может перерасти в хороший краткосрочный импульс.

Цена может быстро вернуться к уровням $55,00 или $55,50. Если с открытия торгов в Европе покупатели не перейдут в наступление, то возрастут риски падения до $53,50.