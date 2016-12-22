Краснодар, 22 декабря, 2016, 08:29 — ИА Регнум. В Краснодаре один из новых микрорайонов остался без воды. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе мэрии кубанской столицы 22 декабря, аварийное отключение горячего и холодного водоснабжения произошло накануне вечером.

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Из-за аварии на водоводе возле дома 34 по улице им. Думенко краны стали сухими в квартирах большинства многоквартирных домов микрорайона. При этом подача отопления сохранялась в полном объеме. Вода в дома жителей Юбилейного микрорайона вернулась в два часа ночи. Плановый ремонт на водоводе будет завершен 23 декабря.

Добавим, что вчера без воды всю ночь пришлось просидеть и жителям Сочи. Для проведения ремонтных работ на территории водозабора по улице Гагарина воду с ночи до утра 21 декабря отключили в десяти санаториях, пансионате «Нева» и отеле «Чеботарев». Также была прекращена подача воды в четыре школы, шесть детсадов, две поликлиники, квартиры двух десятков жилых домов.

Как сообщало ИА REGNUM, аварии в Краснодаре произошла и 20 декабря. На этот раз на подстанции «Северо-Восточная», оставит без света жителей микрорайона Музыкальный.

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